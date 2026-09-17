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Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка

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Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка - фото 1
Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка - фото 2
Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Red Octopus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка - фото 1
  • Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка - фото 2
  • Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
В наличии
Код товара: 749703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Friday Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Friday Music
Barcode
[0829421019756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Red Octopus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fast Buck Freddie, Miracles, Git Fiddler, Ai Garimas? (There Is Love), Sweeter Than Honey, Play On Love, Tumblin', I Want To See Another World, Sandalphon, There Will Be Love
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка

«Red Octopus» — пятый студийный альбом американской рок-группы Jefferson Starship, выпущенный в 1975 году. Пластинка стала одним из самых успешных релизов коллектива, сочетая психоделический рок, хард-рок и мелодичный поп-рок. Альбом включает ставшую знаменитой композицию «Miracles», а также другие ключевые песни группы.

Отзывы о товаре Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Friday Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Friday Music
Barcode
[0829421019756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Red Octopus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fast Buck Freddie, Miracles, Git Fiddler, Ai Garimas? (There Is Love), Sweeter Than Honey, Play On Love, Tumblin', I Want To See Another World, Sandalphon, There Will Be Love
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Red Octopus» — пятый студийный альбом американской рок-группы Jefferson Starship, выпущенный в 1975 году. Пластинка стала одним из самых успешных релизов коллектива, сочетая психоделический рок, хард-рок и мелодичный поп-рок. Альбом включает ставшую знаменитой композицию «Miracles», а также другие ключевые песни группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jefferson Airplane - Red Octopus (coloured) (0829421019756) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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