Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка
Переиздание альбома 1970 г. в Half Speed Master. "Pendulum" - шестая студийная работа Creedence Clearwater Revival, впервые изданная в 1970 году. Это последняя пластинка группы, в записи которой участвовал ритм-гитарист Том Фогерти, который покинул коллектив вскоре после выхода альбома. В музыкальном плане пластинка отличается от предыдущих работ группы широким использованием духовых инструментов и синтезаторов. Группа Creedence Clearwater Revival образовалась в США в 1967 году, просуществовала 5 лет (до 1972 года) и добилась мировой славы. Всего было выпущено 7 студийных альбомов (общий тираж: 120 млн. копий), которые имели успех как в США, так и в Британии. 14 синглов команды были в ТОП-20 чарта Billboard Hot 100 (7 поднимались на вторую строчку). Сингл "Bad Moon Rising" возглавил чарт UK Singles Chart.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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