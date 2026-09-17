Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка
Black Box — Everybody Everybody / Greatest Hits (White Vinyl) — это эксклюзивное переиздание лучших треков культовой итальянской группы на белом виниле, ставшее классикой мировой танцевальной сцены. Итальянское трио Black Box (продюсеры Даниэле Даволи, Мирко Лимони и Валерио Семпличи) в конце 80-х и начале 90-х буквально перевернуло представление о танцевальной музыке, став пионерами стиля Italo-House.Их визитная карточка — это мощный, пронзительный диско-вокал легендарной Марты Уош (Martha Wash), наложенный на энергичные клубные биты, винтажные хаус-органы и фортепианные проигрыши. Настоящее издание Greatest Hits объединяет главные боевики из их платинового альбома Dreamland (1990) и лучшие синглы, которые до сих пор взрывают танцполы по всему миру. Белый цвет пластинки делает этот винил отличным коллекционным экземпляром.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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