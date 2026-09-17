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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G

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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G - фото 1
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G - фото 2
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G - фото 3
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G - фото 1
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G - фото 2
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G - фото 3
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748857
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AC Electric
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
нет
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G

Конвектор AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMI-1000G безопасен для здоровья и окружающей среды - это делает обогревательное устройство отличным выбором для заботливых владельцев. На панели устройства в реальном времени отображаются данные о текущей температуре и выбранном режиме работы, упрощая взаимодействие с конвектором.

Отзывы о товаре Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G




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Характеристики
Бренд
AC Electric
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
нет
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м2
Развернуть
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMI-1000G безопасен для здоровья и окружающей среды - это делает обогревательное устройство отличным выбором для заботливых владельцев. На панели устройства в реальном времени отображаются данные о текущей температуре и выбранном режиме работы, упрощая взаимодействие с конвектором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G – стоимость товара 1480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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