Yes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Aurora
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 880 руб.
В наличии
Код товара: 748479
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0199584183015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Aurora
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Aurora Turnaround Situation Love Lies Dreaming Countermovement Taro Anytime Soon Blink Of An Eye Freedom's Edge Ariadne All Hands On Deck OutBox Light Outbox Emotional Intelligence Bonus Tracks Jambustin' Watching The River Roll
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
2 CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
BR
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Yes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aurora Turnaround Situation Love Lies Dreaming Countermovement Taro Anytime Soon Blink Of An Eye Freedom's Edge Ariadne All Hands On Deck OutBox Light Outbox Emotional Intelligence Bonus Tracks Jambustin' Watching The River Roll
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0199584183015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Aurora
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Aurora Turnaround Situation Love Lies Dreaming Countermovement Taro Anytime Soon Blink Of An Eye Freedom's Edge Ariadne All Hands On Deck OutBox Light Outbox Emotional Intelligence Bonus Tracks Jambustin' Watching The River Roll
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
2 CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
BR
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aurora Turnaround Situation Love Lies Dreaming Countermovement Taro Anytime Soon Blink Of An Eye Freedom's Edge Ariadne All Hands On Deck OutBox Light Outbox Emotional Intelligence Bonus Tracks Jambustin' Watching The River Roll
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Yes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пластинка - по цене 12880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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