The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 4
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719874
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602478084911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 4
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Saw Her Standing There (Take 2), Money (That’s What I Want) (RM7 undubbed), This Boy (Takes 12 and 13), Tell Me Why (Takes 4 and 5), If I Fell (Take 11), Matchbox (Take 1), Every Little Thing (Takes 6 and 7), I Need You (Take 1), I’ve Just Seen A Face (Take 3), In My Life (Take 1), Nowhere Man (First version – Take 2), Got To Get You Into My Life (Second version – unnumbered mix), Love You To (Take 7), Strawberry Fields Forever (Take 26), She’s Leaving Home (Take 1 – instrumental), Baby, You’r
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка
Anthology 4 — это сборник, состоящий в основном из ранее выпущенных песен английской рок-группы The Beatles, выпущенный 21 ноября 2025 года лейблом Apple Records. Являясь частью мультимедийной ретроспективной серии «The Beatles Anthology» (Антология «Битлз»), он задумывался как расширение ремастерированного переиздания серии, приуроченного к 30-летию. Подобно трём оригинальным томам — Anthology 1 (1995), Anthology 2 (1996) и Anthology 3 (1996) — Anthology 4 включает в себя неизданные записи с сессий The Beatles в период с 1963 по 1969 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602478084911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 4
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Saw Her Standing There (Take 2), Money (That’s What I Want) (RM7 undubbed), This Boy (Takes 12 and 13), Tell Me Why (Takes 4 and 5), If I Fell (Take 11), Matchbox (Take 1), Every Little Thing (Takes 6 and 7), I Need You (Take 1), I’ve Just Seen A Face (Take 3), In My Life (Take 1), Nowhere Man (First version – Take 2), Got To Get You Into My Life (Second version – unnumbered mix), Love You To (Take 7), Strawberry Fields Forever (Take 26), She’s Leaving Home (Take 1 – instrumental), Baby, You’r
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Anthology 4 — это сборник, состоящий в основном из ранее выпущенных песен английской рок-группы The Beatles, выпущенный 21 ноября 2025 года лейблом Apple Records. Являясь частью мультимедийной ретроспективной серии «The Beatles Anthology» (Антология «Битлз»), он задумывался как расширение ремастерированного переиздания серии, приуроченного к 30-летию. Подобно трём оригинальным томам — Anthology 1 (1995), Anthology 2 (1996) и Anthology 3 (1996) — Anthology 4 включает в себя неизданные записи с сессий The Beatles в период с 1963 по 1969 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
The Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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