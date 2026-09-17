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Talking Heads - Fear Of Music (0081227965549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Talking Heads - Fear Of Music (0081227965549) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Talking Heads
Альбом (сингл)
FEAR OF MUSIC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Talking Heads - Fear Of Music (0081227965549) - фото 1
  • Talking Heads - Fear Of Music (0081227965549) - фото 2
  • Talking Heads - Fear Of Music (0081227965549) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748370
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227965549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Talking Heads
Альбом (сингл)
FEAR OF MUSIC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Zimbra, Mind, Paper, Cities, Life During Wartime, Memories Can't Wait, Air, Heaven, Animals, Electric Guitar, Drugs
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Talking Heads - Fear Of Music (0081227965549) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Zimbra, Mind, Paper, Cities, Life During Wartime, Memories Can't Wait, Air, Heaven, Animals, Electric Guitar, Drugs



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Talking Heads - Fear Of Music (0081227965549) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227965549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Talking Heads
Альбом (сингл)
FEAR OF MUSIC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Zimbra, Mind, Paper, Cities, Life During Wartime, Memories Can't Wait, Air, Heaven, Animals, Electric Guitar, Drugs
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Zimbra, Mind, Paper, Cities, Life During Wartime, Memories Can't Wait, Air, Heaven, Animals, Electric Guitar, Drugs


Теги товара: Поп-музыка
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