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Ladytron - 604 (0067003172219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ladytron - 604 (0067003172219) виниловая пластинка

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Ladytron - 604 (0067003172219) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
604
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ladytron - 604 (0067003172219) - фото 1
  • Ladytron - 604 (0067003172219) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748283
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ladytron - 604 (0067003172219) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003172219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
604
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Mu-Tron, Discotraxx, Another Breakfast With You, CSKA Sofia, The Way That I Found You, Paco!, Commodore Rock, Zmeyka, Playgirl, I'm With the Pilots, This Is Our Sound, He Took Her to a Movie, Laughing Cavalier, Ladybird, Jet Age, Skools Out...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Ladytron - 604 (0067003172219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mu-Tron, Discotraxx, Another Breakfast With You, CSKA Sofia, The Way That I Found You, Paco!, Commodore Rock, Zmeyka, Playgirl, I'm With the Pilots, This Is Our Sound, He Took Her to a Movie, Laughing Cavalier, Ladybird, Jet Age, Skools Out.

Отзывы о товаре Ladytron - 604 (0067003172219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003172219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
604
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Mu-Tron, Discotraxx, Another Breakfast With You, CSKA Sofia, The Way That I Found You, Paco!, Commodore Rock, Zmeyka, Playgirl, I'm With the Pilots, This Is Our Sound, He Took Her to a Movie, Laughing Cavalier, Ladybird, Jet Age, Skools Out...
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mu-Tron, Discotraxx, Another Breakfast With You, CSKA Sofia, The Way That I Found You, Paco!, Commodore Rock, Zmeyka, Playgirl, I'm With the Pilots, This Is Our Sound, He Took Her to a Movie, Laughing Cavalier, Ladybird, Jet Age, Skools Out.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ladytron - 604 (0067003172219) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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