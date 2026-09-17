Колесо измерительное механическое Matrix 36001
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Характеристики
Описание товара Колесо измерительное механическое Matrix 36001
Измерительное механическое колесо (или курвиметр) Matrix 36001 предназначено для замера расстояний на местности. Снабжено удобным механическим счетчиком и кнопкой быстрого сброса показаний. Трехсекционная телескопическая рукоятка раздвигается до 925 мм, при этом общая высота инструмента составляет 1018 мм, поэтому колесо подходит пользователю любого роста. Прибор необходим при проведении дорожных и парковых работ, а также для обмера земельных участков и строящихся объектов, мест ДТП.
Преимущества
- Удобное считывание результатов — крупные и четкие цифры облегчают снятие данных.
- Возможность использования на длинных дистанциях — предельная величина измерения составляет 9999,9 м.
- Комфортная работа — обрезиненные колеса обеспечивают плавность хода без скольжения и отрыва от поверхности.
- Удобное хранение — общая длина инструмента со сложенной рукояткой составляет 470 мм.
- Вес около 0,6 кг — рукоятка выполнена из алюминия и не утяжеляет прибор.
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Измерительное механическое колесо (или курвиметр) Matrix 36001 предназначено для замера расстояний на местности. Снабжено удобным механическим счетчиком и кнопкой быстрого сброса показаний. Трехсекционная телескопическая рукоятка раздвигается до 925 мм, при этом общая высота инструмента составляет 1018 мм, поэтому колесо подходит пользователю любого роста. Прибор необходим при проведении дорожных и парковых работ, а также для обмера земельных участков и строящихся объектов, мест ДТП.
Преимущества
- Удобное считывание результатов — крупные и четкие цифры облегчают снятие данных.
- Возможность использования на длинных дистанциях — предельная величина измерения составляет 9999,9 м.
- Комфортная работа — обрезиненные колеса обеспечивают плавность хода без скольжения и отрыва от поверхности.
- Удобное хранение — общая длина инструмента со сложенной рукояткой составляет 470 мм.
- Вес около 0,6 кг — рукоятка выполнена из алюминия и не утяжеляет прибор.
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