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Колесо измерительное механическое Matrix 36001 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо измерительное механическое Matrix 36001

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Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 1
Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 2
Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 3
Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 4
Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 5
Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 6
Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 7
Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 8
Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 9
Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 10
Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 1
  • Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 2
  • Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 3
  • Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 4
  • Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 5
  • Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 6
  • Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 7
  • Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 8
  • Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 9
  • Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 10
  • Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743707
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колесо измерительное механическое Matrix 36001
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х17х17
Вес, г.
910

Описание товара Колесо измерительное механическое Matrix 36001

Измерительное механическое колесо (или курвиметр) Matrix 36001 предназначено для замера расстояний на местности. Снабжено удобным механическим счетчиком и кнопкой быстрого сброса показаний. Трехсекционная телескопическая рукоятка раздвигается до 925 мм, при этом общая высота инструмента составляет 1018 мм, поэтому колесо подходит пользователю любого роста. Прибор необходим при проведении дорожных и парковых работ, а также для обмера земельных участков и строящихся объектов, мест ДТП.

Преимущества

  • Удобное считывание результатов — крупные и четкие цифры облегчают снятие данных.
  • Возможность использования на длинных дистанциях — предельная величина измерения составляет 9999,9 м.
  • Комфортная работа — обрезиненные колеса обеспечивают плавность хода без скольжения и отрыва от поверхности.
  • Удобное хранение — общая длина инструмента со сложенной рукояткой составляет 470 мм.
  • Вес около 0,6 кг — рукоятка выполнена из алюминия и не утяжеляет прибор.

Отзывы о товаре Колесо измерительное механическое Matrix 36001




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Описание

Измерительное механическое колесо (или курвиметр) Matrix 36001 предназначено для замера расстояний на местности. Снабжено удобным механическим счетчиком и кнопкой быстрого сброса показаний. Трехсекционная телескопическая рукоятка раздвигается до 925 мм, при этом общая высота инструмента составляет 1018 мм, поэтому колесо подходит пользователю любого роста. Прибор необходим при проведении дорожных и парковых работ, а также для обмера земельных участков и строящихся объектов, мест ДТП.

Преимущества

  • Удобное считывание результатов — крупные и четкие цифры облегчают снятие данных.
  • Возможность использования на длинных дистанциях — предельная величина измерения составляет 9999,9 м.
  • Комфортная работа — обрезиненные колеса обеспечивают плавность хода без скольжения и отрыва от поверхности.
  • Удобное хранение — общая длина инструмента со сложенной рукояткой составляет 470 мм.
  • Вес около 0,6 кг — рукоятка выполнена из алюминия и не утяжеляет прибор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо измерительное механическое Matrix 36001 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1710 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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