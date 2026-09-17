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Нaушники Defender Twins 980 черные (63980) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нaушники Defender Twins 980 черные (63980)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742871
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Нaушники Defender Twins 980 черные (63980)
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Нaушники Defender Twins 980 черные (63980)

Нaушники Defender Twins 980 черные (63980)

Отзывы о товаре Нaушники Defender Twins 980 черные (63980)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Описание
Нaушники Defender Twins 980 черные (63980)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нaушники Defender Twins 980 черные (63980) – стоимость товара 720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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