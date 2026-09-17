Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
В наличии
Код товара: 742507
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 070 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.18х0.09
Вес, кг.
6.05
Описание товара Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг
Откройте для себя надежность и мощь с кувалдой ЗУБР Профессионал 20111-5_z03! Этот инструмент оснащён квадратной стальной головой весом 5 кг, обеспечивающей высочайшую эффективность при выполнении тяжёлых работ. Удлинённая рукоятка длиной 910 мм, выполненная из прочного фибергласса, гарантирует удобство и безопасность в использовании, а также позволяет передавать максимальное усилие. Идеальный выбор для профессионалов, ценящих качество и долговечность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитНабор торцовых головок ЗУБР ТБ-12Б, 12 предм., (1/2?), Профессио...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитСтрубцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 10...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитКувалда KRAFTOOL Thor, 1.5 кг, цельнокованая (20071-2)
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитДинамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2?
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глуби...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитНабор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессио...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитТиски слесарные STAYER 100 мм, (3256-100)
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитМногофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX ...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитБолторез, 1050 мм/42" Matrix (78560)
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитЗаклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 ...
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитКувалда с удлинённой с фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-10, ...
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитРучной станок для гибки арматуры Kraftool 23305, 12 PT, плавный ...
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Откройте для себя надежность и мощь с кувалдой ЗУБР Профессионал 20111-5_z03! Этот инструмент оснащён квадратной стальной головой весом 5 кг, обеспечивающей высочайшую эффективность при выполнении тяжёлых работ. Удлинённая рукоятка длиной 910 мм, выполненная из прочного фибергласса, гарантирует удобство и безопасность в использовании, а также позволяет передавать максимальное усилие. Идеальный выбор для профессионалов, ценящих качество и долговечность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг - данный товар вы можете купить по цене 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг