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Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15)

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Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 1
Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 2
Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 3
Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 4
Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 5
Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 6
Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
150
Способ крепления
винты/болты
  • Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 1
  • Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 2
  • Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 3
  • Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 4
  • Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 5
  • Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 6
  • Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719283
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15)
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
150
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х17
Вес, кг.
8.58

Описание товара Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15)

Слесарные тиски MIRAX 150 мм 32471-15 - надежный инструмент с поворотным механизмом, который обеспечивает удобство при выполнении слесарных работ. Корпус изготовлен из высокопрочного чугуна, а губки из высокоуглеродистой стали. Модель выдержит высокие нагрузки. Изделие широко применяется на производствах, в различных слесарных мастерских, в частных хозяйствах и автосервисах.



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Отзывы о товаре Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MIRAX
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
150
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Описание
Слесарные тиски MIRAX 150 мм 32471-15 - надежный инструмент с поворотным механизмом, который обеспечивает удобство при выполнении слесарных работ. Корпус изготовлен из высокопрочного чугуна, а губки из высокоуглеродистой стали. Модель выдержит высокие нагрузки. Изделие широко применяется на производствах, в различных слесарных мастерских, в частных хозяйствах и автосервисах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные MIRAX 150 мм, (32471-15) - купить по цене 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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