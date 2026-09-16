Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
стекловолокно
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
В наличии
Код товара: 721925
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 530 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
стекловолокно
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х16х7
Вес, кг.
6.17
Описание товара Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5)
Кувалда с фибергласовой удлинённой рукояткой KRAFTOOL Fiberglass 5 кг 2008-5 позволяет наносить мощные удары и отлично подходит для обработки заготовок или демонтажных работ на строительной площадке. Инструмент оснащен жесткой профилированной рукояткой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитЗаклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм,...
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитПресс-клещи Kraftool CP-1 45461-1, 0,5 - 6 мм?, для втулочных на...
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитПресс-клещи Kraftool CP-2 45461-2, 6 - 16 мм?, для втулочных нак...
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитПресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированны...
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитПресс-клещи Kraftool CP-4 45461-4, 0,5 - 10 мм?, для медных нако...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитКувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-8_z03, 8 ...
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитУдлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-8, 8 кг
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитНабор торцовых головок ЗУБР ТБ-51, 51 предм., (1/2?), Профессион...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитТрубная струбцина Kraftool PC-34-6 32301-1, глубина зажима 60 мм...
-
В наличииЦена 3 580 руб.895 руб. в СплитУсиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для м...
-
В наличииЦена 3 600 руб. 3 936 руб.900 руб. в СплитКувалда, 10кг, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10968...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитСтрубцина F-образная Kraftool Forge FF-300/120 32014-120-300, 12...
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
стекловолокно
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Кувалда с фибергласовой удлинённой рукояткой KRAFTOOL Fiberglass 5 кг 2008-5 позволяет наносить мощные удары и отлично подходит для обработки заготовок или демонтажных работ на строительной площадке. Инструмент оснащен жесткой профилированной рукояткой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5)