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Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5)

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Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5) - фото 1
Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5) - фото 2
Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5) - фото 3
Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
стекловолокно
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5) - фото 1
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5) - фото 2
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5) - фото 3
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721925
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5)
3 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
стекловолокно
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х16х7
Вес, кг.
6.17

Описание товара Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5)

Кувалда с фибергласовой удлинённой рукояткой KRAFTOOL Fiberglass 5 кг 2008-5 позволяет наносить мощные удары и отлично подходит для обработки заготовок или демонтажных работ на строительной площадке. Инструмент оснащен жесткой профилированной рукояткой.



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Отзывы о товаре Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
стекловолокно
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Кувалда с фибергласовой удлинённой рукояткой KRAFTOOL Fiberglass 5 кг 2008-5 позволяет наносить мощные удары и отлично подходит для обработки заготовок или демонтажных работ на строительной площадке. Инструмент оснащен жесткой профилированной рукояткой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-5) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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