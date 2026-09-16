Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-64, 3.2 - 6.4 мм, 320 мм, регулировка усилия, (31160)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб.
В наличии
Код товара: 721914
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник 1шт, Съемные насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм 4шт, Накидной ключ 10мм 1шт, Контейнер для отработанных заклепок 1шт, упаковка
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х5
Вес, кг.
1.14
Описание товара Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-64, 3.2 - 6.4 мм, 320 мм, регулировка усилия, (31160)
Компактный двуручный заклепочник KRAFTOOL FC-64 320 мм, регулировка усилия, 3.2 - 6.4 мм 31160_z01 - максимально компактный и надежный инструмент, который с легкостью выдерживает высокие нагрузки и предназначен для установки заклепок из любых видов материалов. Применяется для установки нержавеющих, стальных и алюминиевых вытяжных заклепок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник 1шт, Съемные насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм 4шт, Накидной ключ 10мм 1шт, Контейнер для отработанных заклепок 1шт, упаковка
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Компактный двуручный заклепочник KRAFTOOL FC-64 320 мм, регулировка усилия, 3.2 - 6.4 мм 31160_z01 - максимально компактный и надежный инструмент, который с легкостью выдерживает высокие нагрузки и предназначен для установки заклепок из любых видов материалов. Применяется для установки нержавеющих, стальных и алюминиевых вытяжных заклепок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-64, 3.2 - 6.4 мм, 320 мм, регулировка усилия, (31160) - стоимость товара 3790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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