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Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180)

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Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 1
Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 2
Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 3
Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 4
Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 5
Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 6
Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
  • Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 1
  • Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 2
  • Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 3
  • Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 4
  • Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 5
  • Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 6
  • Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721918
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180)
4 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1шт., Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт., Съемные насадки для резьбовых заклепок М3, М4, М5, М6 - 4шт, Накидной ключ 10мм - 1шт., Пластиковый кейс - 1шт., документация, упаковка
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
2.4, 3.2,4.0,4.8, М3, М4, М5, М6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180)

Комбинированный литой заклепочник KRAFTOOL Combo2-M6 в кейсе, 2 вида заклёпок 31180 предназначен для установки резьбовых и вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Инструмент выдерживает высокие рабочие нагрузки. Заклепочник работает с двумя видами заклепок - вытяжными и резьбовыми. Резьбовая заклепка установлена, когда образовался бортик. Дальнейшее вытягивание приводит к поломке насадок.



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Отзывы о товаре Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1шт., Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт., Съемные насадки для резьбовых заклепок М3, М4, М5, М6 - 4шт, Накидной ключ 10мм - 1шт., Пластиковый кейс - 1шт., документация, упаковка
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
2.4, 3.2,4.0,4.8, М3, М4, М5, М6
Страна производитель
Китай
Описание
Комбинированный литой заклепочник KRAFTOOL Combo2-M6 в кейсе, 2 вида заклёпок 31180 предназначен для установки резьбовых и вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Инструмент выдерживает высокие рабочие нагрузки. Заклепочник работает с двумя видами заклепок - вытяжными и резьбовыми. Резьбовая заклепка установлена, когда образовался бортик. Дальнейшее вытягивание приводит к поломке насадок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник комбинированный литой в кейсе KRAFTOOL Combo2-M6, 2 вида заклёпок, (31180) – стоимость товара 4450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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