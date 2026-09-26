Наушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBEG) Beige
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741504
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
900
Описание товара Наушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBEG) Beige
Наушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBEG) Beige
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