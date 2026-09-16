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Wi-Fi адаптер Digma DWA-N150C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер Digma DWA-N150C

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi адаптер Digma DWA-N150C
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
50

Описание товара Wi-Fi адаптер Digma DWA-N150C

Wi-Fi адаптер Digma DWA-N150C

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Digma DWA-N150C




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Характеристики
Бренд
Digma
Описание
Wi-Fi адаптер Digma DWA-N150C
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi адаптер Digma DWA-N150C - по цене 520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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