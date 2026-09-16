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Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e

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Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
проходной адаптер
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741001
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
проходной адаптер
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
20

Описание товара Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e

Проходной адаптер предназначен для соединения двух кабелей витая пара оконеченных модульными вилками RJ45. Обеспечивает надежное разъемное соединение. Имеет очень малый габаритный размер. Важно! Характеристики линии связи будут определяться характером кабельной трассы и компонентным составом. Категория: 5е Полоса пропускания: 100 МГц Тип разъемов: RJ45 (8p8c) Исполнение: неэкранированное Габаритные размеры, мм: 30 х 17 х 15 Масса, кг: не более 0,04

Отзывы о товаре Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
проходной адаптер
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Проходной адаптер предназначен для соединения двух кабелей витая пара оконеченных модульными вилками RJ45. Обеспечивает надежное разъемное соединение. Имеет очень малый габаритный размер. Важно! Характеристики линии связи будут определяться характером кабельной трассы и компонентным составом. Категория: 5е Полоса пропускания: 100 МГц Тип разъемов: RJ45 (8p8c) Исполнение: неэкранированное Габаритные размеры, мм: 30 х 17 х 15 Масса, кг: не более 0,04
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e - по цене 310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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