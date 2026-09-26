Коммутатор Cudy IF1008
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy IF1008
Неуправляемый коммутатор Cudy с 8 портами RJ45 идеально подойдёт для расширения сети дома или в небольшом офисе. Работа на уровне L2 обеспечивает быструю передачу данных со скоростью до 1000 Мбит/с — можно легко обмениваться файлами и использовать интернет без задержек даже при высокой нагрузке. Таблица MAC-адресов на 2000 записей позволяет подключить множество устройств одновременно. Компактный настольный форм-фактор и небольшой вес 0,483 кг — удобно разместить на любом рабочем месте, не занимает много места. Поддержка портов SFP на скорости 1 Гбит/с добавляет гибкости в подключениях для разных задач. Отличное решение для стабильной и быстрой локальной сети без лишних настроек.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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