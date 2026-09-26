Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W
Коммутатор Cudy с 28 портами RJ45 и поддержкой скорости 10/100/1000 Мбит/сек — оптимальное решение для офисных и профессиональных сетей, где требуется высокая пропускная способность. Это управляемое устройство уровня L2 позволяет гибко настраивать параметры работы под разные задачи. Благодаря 4 портам SFP со скоростью до 1 Гбит/с легко расширить сеть и соединить несколько сегментов на высоких скоростях. Настольный форм-фактор удобно размещается даже в ограниченном пространстве. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at экономит место и упрощает подключение IP-камер и точек доступа — питание идёт по тому же кабелю, что и данные. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей позволяет подключать множество пользователей и устройств без потери производительности. Cudy — продуманный баланс мощности, ёмкости и удобства управления для современных сетевых решений.
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