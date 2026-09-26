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Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W

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Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 1
Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 2
Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 3
Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 4
Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 5
Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 6
Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 1
  • Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 2
  • Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 3
  • Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 4
  • Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 5
  • Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 6
  • Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740861
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, кабель подключения, набор крепежа, инструкция.
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х36х9
Вес, кг.
4.13

Описание товара Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W

Коммутатор Cudy с 28 портами RJ45 и поддержкой скорости 10/100/1000 Мбит/сек — оптимальное решение для офисных и профессиональных сетей, где требуется высокая пропускная способность. Это управляемое устройство уровня L2 позволяет гибко настраивать параметры работы под разные задачи. Благодаря 4 портам SFP со скоростью до 1 Гбит/с легко расширить сеть и соединить несколько сегментов на высоких скоростях. Настольный форм-фактор удобно размещается даже в ограниченном пространстве. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at экономит место и упрощает подключение IP-камер и точек доступа — питание идёт по тому же кабелю, что и данные. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей позволяет подключать множество пользователей и устройств без потери производительности. Cudy — продуманный баланс мощности, ёмкости и удобства управления для современных сетевых решений.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS2028PS4-300W




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, кабель подключения, набор крепежа, инструкция.
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Cudy с 28 портами RJ45 и поддержкой скорости 10/100/1000 Мбит/сек — оптимальное решение для офисных и профессиональных сетей, где требуется высокая пропускная способность. Это управляемое устройство уровня L2 позволяет гибко настраивать параметры работы под разные задачи. Благодаря 4 портам SFP со скоростью до 1 Гбит/с легко расширить сеть и соединить несколько сегментов на высоких скоростях. Настольный форм-фактор удобно размещается даже в ограниченном пространстве. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at экономит место и упрощает подключение IP-камер и точек доступа — питание идёт по тому же кабелю, что и данные. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей позволяет подключать множество пользователей и устройств без потери производительности. Cudy — продуманный баланс мощности, ёмкости и удобства управления для современных сетевых решений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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