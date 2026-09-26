Коммутатор Origo OS3218/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Origo OS3218/A1A
Управляемый коммутатор ORIGO — это баланс высокой производительности и удобства для современных офисных или рабочих пространств. Весит всего 1,92 кг и легко размещается на столе, не занимая много места. 16 портов RJ45 и 2 высокоскоростных SFP-порта по 10 Гбит/с обеспечивают простор для масштабирования вашей сети и позволяют гибко строить каналы передачи данных. Размер таблицы MAC-адресов на 16000 записей отлично подойдёт для сложных сетевых структур и активного трафика. Поддержка PoE 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства напрямую через Ethernet-кабель, избавляя от лишних проводов и упрощая монтаж IP-камер, телефонов и других аксессуаров. Отличный выбор для тех, кто ищет управляемый и надёжный сетевой узел уровня L2 с передовыми возможностями подключения.
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