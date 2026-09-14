Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F
Коммутатор Zyxel — это надежное и функциональное сетевое устройство, отлично подходящее для небольших офисов и домашних сетей. Этот неуправляемый коммутатор в настольном форм-факторе обеспечивает простоту использования и быструю установку. С весом всего 0,492 кг, он компактный и легкий, что облегчает его размещение в любом удобном месте. Коммутатор оснащен 5 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую производительность и стабильность соединения. Устройство соответствует уровню L2, гарантируя эффективное распределение трафика и надёжность работы сети. Скорость портов SFP составляет впечатляющие 10 Гбит/с, что делает его отличным выбором для обеспечения быстрой передачи данных. Таблица MAC адресов, вместимостью до 4000 записей, позволяет эффективно управлять сетевой инфраструктурой и подключаемым оборудованием. Zyxel не поддерживает технологию PoE, что стоит учесть при планировании потребностей в питании для подключаемых устройств. Тем не менее, это не умаляет достоинств устройства, делая его экономически выгодным и производительным коммутатором для повседневных задач.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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