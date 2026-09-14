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Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F

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Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 1
Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 2
Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 3
Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 4
Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 5
Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 6
Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 7
Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 8
Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 9
Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 10
Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 1
  • Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 2
  • Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 3
  • Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 4
  • Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 5
  • Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 6
  • Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 7
  • Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 8
  • Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 9
  • Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 10
  • Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729824
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х8
Вес, кг.
1.12

Описание товара Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F

Коммутатор Zyxel — это надежное и функциональное сетевое устройство, отлично подходящее для небольших офисов и домашних сетей. Этот неуправляемый коммутатор в настольном форм-факторе обеспечивает простоту использования и быструю установку. С весом всего 0,492 кг, он компактный и легкий, что облегчает его размещение в любом удобном месте. Коммутатор оснащен 5 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую производительность и стабильность соединения. Устройство соответствует уровню L2, гарантируя эффективное распределение трафика и надёжность работы сети. Скорость портов SFP составляет впечатляющие 10 Гбит/с, что делает его отличным выбором для обеспечения быстрой передачи данных. Таблица MAC адресов, вместимостью до 4000 записей, позволяет эффективно управлять сетевой инфраструктурой и подключаемым оборудованием. Zyxel не поддерживает технологию PoE, что стоит учесть при планировании потребностей в питании для подключаемых устройств. Тем не менее, это не умаляет достоинств устройства, делая его экономически выгодным и производительным коммутатором для повседневных задач.



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Отзывы о товаре Коммутатор ZyXEL XMG-105HP-EU0101F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Zyxel — это надежное и функциональное сетевое устройство, отлично подходящее для небольших офисов и домашних сетей. Этот неуправляемый коммутатор в настольном форм-факторе обеспечивает простоту использования и быструю установку. С весом всего 0,492 кг, он компактный и легкий, что облегчает его размещение в любом удобном месте. Коммутатор оснащен 5 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую производительность и стабильность соединения. Устройство соответствует уровню L2, гарантируя эффективное распределение трафика и надёжность работы сети. Скорость портов SFP составляет впечатляющие 10 Гбит/с, что делает его отличным выбором для обеспечения быстрой передачи данных. Таблица MAC адресов, вместимостью до 4000 записей, позволяет эффективно управлять сетевой инфраструктурой и подключаемым оборудованием. Zyxel не поддерживает технологию PoE, что стоит учесть при планировании потребностей в питании для подключаемых устройств. Тем не менее, это не умаляет достоинств устройства, делая его экономически выгодным и производительным коммутатором для повседневных задач.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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