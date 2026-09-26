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Коммутатор Origo OKVM4U/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Origo OKVM4U/A1A

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
4
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Origo OKVM4U/A1A - фото 1
  • Коммутатор Origo OKVM4U/A1A - фото 2
  • Коммутатор Origo OKVM4U/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740844
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
4
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х9
Вес, г.
400

Описание товара Коммутатор Origo OKVM4U/A1A

Настраиваемый коммутатор ORIGO удобно разместить на столе — компактный форм-фактор не потребует лишнего пространства. Четыре порта RJ45 легко обеспечат связь устройств в офисе или дома. L2-уровень позволяет гибко управлять локальной сетью: настройка под задачи вашего бизнеса или проекта. Это базовое, но функциональное решение для тех, кто ценит простоту и контроль.



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Отзывы о товаре Коммутатор Origo OKVM4U/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
4
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор ORIGO удобно разместить на столе — компактный форм-фактор не потребует лишнего пространства. Четыре порта RJ45 легко обеспечат связь устройств в офисе или дома. L2-уровень позволяет гибко управлять локальной сетью: настройка под задачи вашего бизнеса или проекта. Это базовое, но функциональное решение для тех, кто ценит простоту и контроль.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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