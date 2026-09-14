Коммутатор Netis ST110GHPDI-2G-130
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST110GHPDI-2G-130
Коммутатор Netis — универсальное решение для офиса или небольшого предприятия. Благодаря 10 портам RJ45 и 2 быстрым SFP-портам (1 Гбит/с) легко подключить множество устройств и развернуть гибкую сеть. Настольный форм-фактор не займёт много места — коммутатор удобно разместить даже на небольшом рабочем столе. Уровень L2 открывает расширенные возможности коммутации, а поддержка PoE (802.3af/802.3at) позволит запитать совместимые устройства прямо по сетевому кабелю, сокращая количество проводов. Размер MAC-таблицы в 4000 адресов обеспечивает стабильную работу даже при активном сетевом трафике. Быстрая передача данных (до 1000 Мбит/с) и компактный, но не хрупкий корпус весом 1,31 кг — разумный выбор для тех, кто ценит производительность и практичность.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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