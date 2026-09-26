Описание товара Оперативная память Synology, DDR4, 4GB (1x4GB), 2666MHz, CL19, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для расширения объёма ОЗУ в сетевых хранилищах (NAS) и серверах производства Synology, а также в других совместимых системах, где требуется надёжная работа с данными в режиме 24/7. Он оптимально подходит для апгрейда существующего устройства, когда базового объёма памяти становится недостаточно для комфортной работы дополнительных сервисов, контейнеров Docker или виртуальных машин. Для сборки игрового или высокопроизводительного рабочего ПК данная планка не является оптимальным выбором из-за умеренной частоты и базовых таймингов, но для своих целевых задач — обеспечения стабильности и многозадачности в NAS — она является полностью адекватным решением.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает совместимость с современными платформами, поддерживающими этот тип памяти, но в первую очередь он рассчитан на использование в серверном и NAS-оборудовании. Планка имеет форм-фактор DIMM, который предназначен для установки в настольные ПК, серверные материнские платы и, что критически важно, в соответствующие слоты устройств Synology. Это не SO-DIMM для ноутбуков, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша целевая платформа имеет именно слоты под полноразмерные модули DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 4 ГБ, что является стандартным шагом для увеличения общей оперативной памяти в сетевом хранилище. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для быстрой обработки запросов к данным, работы файловых служб и фоновых задач без создания узких мест в системе. В контексте NAS такой скорости и объёма хватит для ускорения работы веб-интерфейса администратора, повышения скорости индексации файлов и более комфортной работы с фотобиблиотеками или видеоархивами при использовании соответствующих пакетов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти составляют CL19, что является типичным значением для модулей этого класса и частоты. В паре с частотой 2666 МГц это обеспечивает приемлемую латентность для штатных операций на сервере. Рабочее напряжение соответствует стандарту DDR4. Данный модуль, скорее всего, не поддерживает экстремальные профили разгона вроде XMP, так как создан для работы в штатном, стабильном режиме на заявленной частоте, что является ключевым требованием для NAS-систем, где приоритетом является надёжность, а не максимальная производительность.

Совместимость с платформой

Ключевой аспект совместимости — это корректная работа с устройствами Synology, для которых память и сертифицирована. Крайне важно сверить список совместимых модулей памяти для конкретной модели вашего NAS на официальном сайте производителя. Модуль также должен физически и электрически подходить к другим материнским платам с поддержкой DDR4 и слотами DIMM, однако гарантированная работа на частоте 2666 МГц зависит от возможностей процессора и чипсета. В большинстве серверных и десктопных платформ такая частота является стандартной и поддерживается без проблем.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, не оснащён массивными радиаторами, что характерно для серверной и NAS-ориентированной памяти, рассчитанной на работу в хорошо продуваемых корпусах. Компактная высота планки является её преимуществом, так как позволяет установку даже в тесные отсеки серверных шасси или компактные корпуса NAS без риска конфликта с другими компонентами. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что полностью соответствует его прикладному, профессиональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде одного модуля объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить в систему два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы планируете расширять память в NAS, рекомендуется устанавливать планки одинакового объёма, частоты и желательно одной модели для максимальной стабильности. Добавление этого модуля к уже установленному может работать, но идеальный вариант — это покупка идентичной планки.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это целевое назначение модуля. Он оптимален для апгрейда совместимых устройств Synology и аналогичного серверного оборудования, но не для сборки игрового ПК. Обязательно проверьте официальный список совместимого оборудования (QVL) для вашей модели NAS, так как не все модули памяти могут корректно определяться и работать в таких системах. При выборе ориентируйтесь на поколение DDR4, форм-фактор DIMM и достаточность объёма 4 ГБ для ваших конкретных задач на NAS. Если вашей целью является сборка домашнего компьютера, лучше рассмотреть комплекты из двух модулей с более низкими таймингами и поддержкой XMP для удобства настройки и более высокой производительности в играх и приложениях.