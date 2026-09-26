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Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный

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Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 1
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 2
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 3
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 4
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 5
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 6
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 7
Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 1
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 2
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 3
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 4
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 5
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 6
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 7
  • Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 218 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740388
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
200

Описание товара Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которым недостаточно базовых решений, но которые не готовы переплачивать за экстремальные частоты. Он оптимально сбалансирован для современных игровых ПК и рабочих станций, где важна как высокая скорость отклика, так и достаточный объем для комфортной работы. Двухканальный комплект на 16 ГБ легко справится с играми на высоких настройках, параллельной работой в браузере с десятками вкладок и даже с несложным монтажом видео, но для профессионального рендеринга очень больших сцен или одновременного запуска нескольких виртуальных машин стоит рассмотреть варианты с большим суммарным объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4 для настольных компьютеров, выполненная в форм-факторе DIMM. Это означает, что модули предназначены исключительно для материнских плат с соответствующими слотами под DDR4 и несовместимы ни с более старыми платформами DDR3, ни с новыми DDR5. Выбор данного поколения обеспечивает отличное соотношение цены и производительности на платформах Intel Core 10-го и более новых поколений, а также AMD Ryzen начиная с серии 3000, что делает комплект актуальным как для сборки новой системы, так и для апгрейда уже существующей.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота в 3600 МГц относится к высокому сегменту для DDR4 и обеспечивает значительную пропускную способность. В играх это может означать более высокий и стабильный FPS, особенно на процессорах AMD Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти. Для повседневных задач и работы с приложениями высокая частота обеспечивает общую отзывчивость системы, ускоряя загрузку уровней и переключение между ресурсоемкими программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти определяется таймингами, и у данной модели они составляют CL18 при частоте 3600 МГц, что является сбалансированным показателем для такого быстродействия. Для достижения заявленных характеристик в полном объеме модули поддерживают предустановленный профиль Intel XMP 2.0. Это позволяет активировать режим работы на 3600 МГц простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение при этом поднимается до стандартных для таких частот 1.35 В.

Совместимость с платформой

Комплект гарантированно совместим с современными платформами Intel и AMD, поддерживающими память DDR4. Однако важно помнить, что для работы на частоте 3600 МГц её должна официально поддерживать не только материнская плата (сокет и чипсет), но и установленный процессор. На некоторых базовых чипсетах (например, Intel B- или H-серии, AMD A520) максимальная поддерживаемая частота может быть ниже, и тогда память будет работать на уменьшенной скорости. Перед покупкой всегда рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными черными радиаторами из алюминия, которые не только придают памяти солидный вид, но и эффективно отводят тепло от чипов, особенно при длительных игровых сессиях или работе с нагрузкой на ОЗУ. Конструкция радиаторов обеспечивает пассивное охлаждение, не требуя дополнительных вентиляторов. Эстетика строгая и лаконичная, что позволяет модулям отлично вписаться как в геймерские сборки с агрессивным дизайном, так и в более сдержанные системные блоки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде готового двухмодульного комплекта (кита). Это гарантирует, что планки идеально подобраны друг к другу для стабильной совместной работы в двухканальном режиме. Установив модули в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), вы активируете двухканальный режим, что значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, однако смешивание даже одинаковых по характеристикам наборов не гарантирует полную совместимость и стабильную работу на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости с вашей материнской платой и процессором на предмет поддержки частоты 3600 МГц. Также убедитесь, что высота модулей с радиаторами не будет мешать установке крупного процессорного кулера, особенно в компактных корпусах. Этот комплект является отличным выбором для тех, кто хочет получить высокую игровую производительность без переплаты за экстремально низкие тайминги или RGB-подсветку. Если же ваши задачи в первую очередь требуют большого объема памяти для работы с виртуальными машинами, 3D-моделированием или монтажом 4K-видео, стоит сразу рассмотреть варианты с комплектами 2х16 ГБ.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которым недостаточно базовых решений, но которые не готовы переплачивать за экстремальные частоты. Он оптимально сбалансирован для современных игровых ПК и рабочих станций, где важна как высокая скорость отклика, так и достаточный объем для комфортной работы. Двухканальный комплект на 16 ГБ легко справится с играми на высоких настройках, параллельной работой в браузере с десятками вкладок и даже с несложным монтажом видео, но для профессионального рендеринга очень больших сцен или одновременного запуска нескольких виртуальных машин стоит рассмотреть варианты с большим суммарным объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4 для настольных компьютеров, выполненная в форм-факторе DIMM. Это означает, что модули предназначены исключительно для материнских плат с соответствующими слотами под DDR4 и несовместимы ни с более старыми платформами DDR3, ни с новыми DDR5. Выбор данного поколения обеспечивает отличное соотношение цены и производительности на платформах Intel Core 10-го и более новых поколений, а также AMD Ryzen начиная с серии 3000, что делает комплект актуальным как для сборки новой системы, так и для апгрейда уже существующей.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота в 3600 МГц относится к высокому сегменту для DDR4 и обеспечивает значительную пропускную способность. В играх это может означать более высокий и стабильный FPS, особенно на процессорах AMD Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти. Для повседневных задач и работы с приложениями высокая частота обеспечивает общую отзывчивость системы, ускоряя загрузку уровней и переключение между ресурсоемкими программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти определяется таймингами, и у данной модели они составляют CL18 при частоте 3600 МГц, что является сбалансированным показателем для такого быстродействия. Для достижения заявленных характеристик в полном объеме модули поддерживают предустановленный профиль Intel XMP 2.0. Это позволяет активировать режим работы на 3600 МГц простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение при этом поднимается до стандартных для таких частот 1.35 В.

Совместимость с платформой

Комплект гарантированно совместим с современными платформами Intel и AMD, поддерживающими память DDR4. Однако важно помнить, что для работы на частоте 3600 МГц её должна официально поддерживать не только материнская плата (сокет и чипсет), но и установленный процессор. На некоторых базовых чипсетах (например, Intel B- или H-серии, AMD A520) максимальная поддерживаемая частота может быть ниже, и тогда память будет работать на уменьшенной скорости. Перед покупкой всегда рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными черными радиаторами из алюминия, которые не только придают памяти солидный вид, но и эффективно отводят тепло от чипов, особенно при длительных игровых сессиях или работе с нагрузкой на ОЗУ. Конструкция радиаторов обеспечивает пассивное охлаждение, не требуя дополнительных вентиляторов. Эстетика строгая и лаконичная, что позволяет модулям отлично вписаться как в геймерские сборки с агрессивным дизайном, так и в более сдержанные системные блоки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде готового двухмодульного комплекта (кита). Это гарантирует, что планки идеально подобраны друг к другу для стабильной совместной работы в двухканальном режиме. Установив модули в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), вы активируете двухканальный режим, что значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, однако смешивание даже одинаковых по характеристикам наборов не гарантирует полную совместимость и стабильную работу на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости с вашей материнской платой и процессором на предмет поддержки частоты 3600 МГц. Также убедитесь, что высота модулей с радиаторами не будет мешать установке крупного процессорного кулера, особенно в компактных корпусах. Этот комплект является отличным выбором для тех, кто хочет получить высокую игровую производительность без переплаты за экстремально низкие тайминги или RGB-подсветку. Если же ваши задачи в первую очередь требуют большого объема памяти для работы с виртуальными машинами, 3D-моделированием или монтажом 4K-видео, стоит сразу рассмотреть варианты с комплектами 2х16 ГБ.

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Отзывы


Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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