Блендер погружной Delta Lux DL-7039 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740018
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х8х8
Вес, г.
706
Описание товара Блендер погружной Delta Lux DL-7039 белый
Погружной блендер Delta мощностью 800 Вт с легкостью справится даже с твердыми ингредиентами. Металлические ножи обеспечивают тщательное и быстрое измельчение, а пластиковая чаша делает устройство легким и удобным в использовании. Классический белый цвет гармонично впишется в любую кухню. Delta — сочетание мощности, удобства и современного стиля.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Развернуть
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
800
Страна производитель
Китай
Погружной блендер Delta мощностью 800 Вт с легкостью справится даже с твердыми ингредиентами. Металлические ножи обеспечивают тщательное и быстрое измельчение, а пластиковая чаша делает устройство легким и удобным в использовании. Классический белый цвет гармонично впишется в любую кухню. Delta — сочетание мощности, удобства и современного стиля.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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