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Блендер Delta Lux DL-7039 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Delta Lux DL-7039 черный

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Блендер Delta Lux DL-7039 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
серебристый, черный
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740009
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
серебристый, черный
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х8х8
Вес, г.
690

Описание товара Блендер Delta Lux DL-7039 черный

Погружной блендер Delta — настоящий помощник на вашей кухне. Мощный двигатель на 800 Вт справляется даже с твёрдыми продуктами, превращая их в однородную массу за считанные секунды. Два скоростных режима и две насадки в комплекте — всё для кулинарных экспериментов и точного результата. Стеклянная чаша измельчителя устойчива к запахам и легко моется, а металлические ножи надолго сохраняют остроту. Блендер лёгкий — всего 0,69 кг, удобно держать в руке. Компактный и стильный, он сочетает чёрный и серебристый цвета — смотрится современно на любой кухне. Длина сетевого шнура 1,1 метра даёт свободу движения. Вакуумная функция открывает новые возможности для свежести ингредиентов и сохранения пользы продуктов.

Отзывы о товаре Блендер Delta Lux DL-7039 черный




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
серебристый, черный
Вакуумная функция
да
Развернуть
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Delta — настоящий помощник на вашей кухне. Мощный двигатель на 800 Вт справляется даже с твёрдыми продуктами, превращая их в однородную массу за считанные секунды. Два скоростных режима и две насадки в комплекте — всё для кулинарных экспериментов и точного результата. Стеклянная чаша измельчителя устойчива к запахам и легко моется, а металлические ножи надолго сохраняют остроту. Блендер лёгкий — всего 0,69 кг, удобно держать в руке. Компактный и стильный, он сочетает чёрный и серебристый цвета — смотрится современно на любой кухне. Длина сетевого шнура 1,1 метра даёт свободу движения. Вакуумная функция открывает новые возможности для свежести ингредиентов и сохранения пользы продуктов.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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