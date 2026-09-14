Накопитель SSD M.2 2TB AP2TBAS2280Q4X-1 APACER
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739096
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD M.2 2TB AP2TBAS2280Q4X-1 APACER
SSD M.2 накопитель Apacer AS2280Q4X присоединяется к интерфейсу PCI-E 4.0 x4, что определяет его высокие показатели скорости считывания (5000 МБайт/сек) и записи (4400 МБайт/сек) цифровых данных. Работой примененных в данной модели чипов памяти 3D NAND управляет контроллер. Отличаясь внушительным объемом, равным 2 ТБ, и малыми габаритами, такое устройство долговременной памяти станет эффективным решением для компактного игрового системного блока, ноутбука/ультрабука.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
SSD M.2 накопитель Apacer AS2280Q4X присоединяется к интерфейсу PCI-E 4.0 x4, что определяет его высокие показатели скорости считывания (5000 МБайт/сек) и записи (4400 МБайт/сек) цифровых данных. Работой примененных в данной модели чипов памяти 3D NAND управляет контроллер. Отличаясь внушительным объемом, равным 2 ТБ, и малыми габаритами, такое устройство долговременной памяти станет эффективным решением для компактного игрового системного блока, ноутбука/ультрабука.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD M.2 2TB AP2TBAS2280Q4X-1 APACER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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