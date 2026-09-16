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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE

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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 6
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 7
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 8
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 9
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 10
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 11
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 12
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 13
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 14
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 15
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 16
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 7
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 8
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 9
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 10
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 11
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 12
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 13
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 14
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 15
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 16
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738998
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
282
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х6
Вес, кг.
2

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE

Игровая видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF с 12 ГБ памяти GDDR7 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с четырьмя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с тремя кулерами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности.

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
282
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF с 12 ГБ памяти GDDR7 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с четырьмя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с тремя кулерами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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