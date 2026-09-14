Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070Ti Eagle OC Ice SFF 16G (GV-N507TEagleOC ICE-16GD) представляет собой мощное и современное решение на базе архитектуры NVIDIA Blackwell с 16 ГБ быстрой памяти GDDR7 и 256-битной шиной. Она идеально подходит для современных игр и профессиональных задач благодаря поддержке новейших технологий трассировки лучей четвёртого поколения и ИИ-ускорения с использованием тензорных ядер пятого поколения и DLSS 4. Эффективное охлаждение обеспечивается системой Windforce, в которую входят три вентилятора Hawk с попеременным вращением, медные тепловые трубки и большая медная пластина. Использование термопасты серверного класса гарантирует отличную теплопередачу и стабильную работу даже при длительных нагрузках. Для удобства пользователя предусмотрено 2 режима работы BIOS (режимы производительности и тишины), что позволяет адаптировать работу видеокарты под разные задачи. Дизайн модели вдохновлён космической тематикой и выполнен в футуристическом стиле с RGB-подсветкой, которую можно гибко настраивать через приложение GIGABYTE Control Center. Прочная металлическая задняя панель и специальный держатель предотвращают провисание карты, обеспечивая надежность и долговечность. Компактные размеры и соответствие стандарту Nvidia SFF делают эту видеокарту отличным выбором для сборок малого форм-фактора без компромиссов по производительности.
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