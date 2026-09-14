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Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE

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Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 6
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 7
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 8
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 9
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 10
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 11
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 12
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 13
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 14
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 15
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 16
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 17
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 18
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 19
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 20
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 21
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
304
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 7
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 8
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 9
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 10
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 11
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 12
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 13
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 14
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 15
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 16
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 17
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 18
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 19
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 20
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 21
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 760 руб. 
Начислим 2093 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738999
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE
130 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Внешняя
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070Ti Eagle OC Ice SFF 16G (GV-N507TEagleOC ICE-16GD) представляет собой мощное и современное решение на базе архитектуры NVIDIA Blackwell с 16 ГБ быстрой памяти GDDR7 и 256-битной шиной. Она идеально подходит для современных игр и профессиональных задач благодаря поддержке новейших технологий трассировки лучей четвёртого поколения и ИИ-ускорения с использованием тензорных ядер пятого поколения и DLSS 4. Эффективное охлаждение обеспечивается системой Windforce, в которую входят три вентилятора Hawk с попеременным вращением, медные тепловые трубки и большая медная пластина. Использование термопасты серверного класса гарантирует отличную теплопередачу и стабильную работу даже при длительных нагрузках. Для удобства пользователя предусмотрено 2 режима работы BIOS (режимы производительности и тишины), что позволяет адаптировать работу видеокарты под разные задачи. Дизайн модели вдохновлён космической тематикой и выполнен в футуристическом стиле с RGB-подсветкой, которую можно гибко настраивать через приложение GIGABYTE Control Center. Прочная металлическая задняя панель и специальный держатель предотвращают провисание карты, обеспечивая надежность и долговечность. Компактные размеры и соответствие стандарту Nvidia SFF делают эту видеокарту отличным выбором для сборок малого форм-фактора без компромиссов по производительности.

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Внешняя
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070Ti Eagle OC Ice SFF 16G (GV-N507TEagleOC ICE-16GD) представляет собой мощное и современное решение на базе архитектуры NVIDIA Blackwell с 16 ГБ быстрой памяти GDDR7 и 256-битной шиной. Она идеально подходит для современных игр и профессиональных задач благодаря поддержке новейших технологий трассировки лучей четвёртого поколения и ИИ-ускорения с использованием тензорных ядер пятого поколения и DLSS 4. Эффективное охлаждение обеспечивается системой Windforce, в которую входят три вентилятора Hawk с попеременным вращением, медные тепловые трубки и большая медная пластина. Использование термопасты серверного класса гарантирует отличную теплопередачу и стабильную работу даже при длительных нагрузках. Для удобства пользователя предусмотрено 2 режима работы BIOS (режимы производительности и тишины), что позволяет адаптировать работу видеокарты под разные задачи. Дизайн модели вдохновлён космической тематикой и выполнен в футуристическом стиле с RGB-подсветкой, которую можно гибко настраивать через приложение GIGABYTE Control Center. Прочная металлическая задняя панель и специальный держатель предотвращают провисание карты, обеспечивая надежность и долговечность. Компактные размеры и соответствие стандарту Nvidia SFF делают эту видеокарту отличным выбором для сборок малого форм-фактора без компромиссов по производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABYTE - купить по цене 130760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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