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Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000)

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Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000) - фото 1
Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000) - фото 2
Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Tesla L4
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
795
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000) - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000) - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
448 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638491
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla L4
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
795
Частота видеопамяти
12500
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
340

Описание товара Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000)

Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000)

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000)




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla L4
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
795
Частота видеопамяти
12500
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Развернуть
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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