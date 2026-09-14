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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI

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Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 310 руб. 
Начислим 1445 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI
90 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Внешняя
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI

**Видеокарта MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 3X OC — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7 и имеет ширину шины 192 бит, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать сложные графические задачи. Основные характеристики: * Модель: RTX 5070 SHADOW 3X OC; * Объём видеопамяти: 12 ГБ; * Тип памяти: GDDR7; * Ширина шины: 192 бита; * Разъёмы: 3x DisplayPort, HDMI; * Охлаждение: 3 вентилятора (3FAN); * Интерфейс подключения: PCIe 5.0; * Форм-фактор: ATX. Эта видеокарта поддерживает передовые технологии NVIDIA, такие как трассировка лучей и DLSS, которые обеспечивают реалистичное освещение и тени в играх, а также улучшают производительность. MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC имеет три вентилятора охлаждения (3FAN), которые эффективно отводят тепло от графического процессора и других компонентов, предотвращая перегрев. Это обеспечивает стабильную работу видеокарты даже при высоких нагрузках. Если вы ищете мощную видеокарту для игр или работы с графикой, то MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC может стать отличным выбором.

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Внешняя
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 3X OC — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7 и имеет ширину шины 192 бит, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать сложные графические задачи. Основные характеристики: * Модель: RTX 5070 SHADOW 3X OC; * Объём видеопамяти: 12 ГБ; * Тип памяти: GDDR7; * Ширина шины: 192 бита; * Разъёмы: 3x DisplayPort, HDMI; * Охлаждение: 3 вентилятора (3FAN); * Интерфейс подключения: PCIe 5.0; * Форм-фактор: ATX. Эта видеокарта поддерживает передовые технологии NVIDIA, такие как трассировка лучей и DLSS, которые обеспечивают реалистичное освещение и тени в играх, а также улучшают производительность. MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC имеет три вентилятора охлаждения (3FAN), которые эффективно отводят тепло от графического процессора и других компонентов, предотвращая перегрев. Это обеспечивает стабильную работу видеокарты даже при высоких нагрузках. Если вы ищете мощную видеокарту для игр или работы с графикой, то MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC может стать отличным выбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI - стоимость товара 90310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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