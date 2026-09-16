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Уцененный товар Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние, 738791

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Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние - фото 1
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Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние - фото 2
Уценка
Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние - фото 3
Уценка
Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoid
Жанр
Зарубежный Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние - фото 1
  • Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние - фото 2
  • Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние - фото 3
  • Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
4 800 руб.  5 520 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738791
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние
4 800 руб. -13%
5 520 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964187052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoid
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
War Pigs, Paranoid, Planet Caravan, Iron Man, Electric Funeral, Hand Of Doom, Rat Salad, Fairies Wear Boots, War Pigs (Instrumental), Paranoid (Alternative Lyrics), Planet Caravan (Alternative Lyrics), Iron Man (Instrumental), Electric Funeral (Instrumental), Hand Of Doom (Instrumental), Rat Salad (Alternative Mix), Fairies Wear Boots (Instrumental)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние

Внешний вид : отличное состояние Комплектность : упаковка , пластинка Причина уценки : замят угол



Теги товара: Black Sabbath, Метал

Отзывы о товаре Уцененный товар Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964187052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoid
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
War Pigs, Paranoid, Planet Caravan, Iron Man, Electric Funeral, Hand Of Doom, Rat Salad, Fairies Wear Boots, War Pigs (Instrumental), Paranoid (Alternative Lyrics), Planet Caravan (Alternative Lyrics), Iron Man (Instrumental), Electric Funeral (Instrumental), Hand Of Doom (Instrumental), Rat Salad (Alternative Mix), Fairies Wear Boots (Instrumental)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Внешний вид : отличное состояние Комплектность : упаковка , пластинка Причина уценки : замят угол


Теги товара: Black Sabbath, Метал
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка отличное состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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