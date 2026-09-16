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Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка

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Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка - фото 1
Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка - фото 2
Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка - фото 3
Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка - фото 4
Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Александр Новиков
Альбом (сингл)
Вези Меня Извозчик
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка - фото 3
  • Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка - фото 4
  • Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729601
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка
4 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
М2БА
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
М2БА
Barcode
[46200032918959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Александр Новиков
Альбом (сингл)
Вези Меня Извозчик
Жанр
Шансон
Трек-лист
Вези, Меня Извозчик, Гостиничная История, Я Вышел Родом Из Еврейского Квартала, Улица Восточная, Город Древний, Помнишь, Девочка…, Вы Уезжаете, По Улице Жмуром Несут Абрама, Вано, Послушай!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка

Дебютный альбом 1991 года исполнителя городского романса и русского шансона Александра Новикова. Конверт и винил в превосходном состоянии. Александр Васильевич Новиков - российский поэт, автор-исполнитель блатных песен, песен в жанре городского романса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады. За время творческой деятельности Александр Новиков написал более трёхсот песен, среди которых "Помнишь, девочка?.", "Вези меня,извозчик", "Шансоньетка", "Уличная красотка", "Город древний", давно ставшие классикой жанра. Его дискография на данный момент насчитывает более 20-и номерных альбомов, 14 альбомов-записей с концертов, 13 видеодисков, а также несколько сборников стихов, песен и автобиографическая книга. Александр Новиков является лауреатом общенациональной премии «Овация» в номинации "Городской романс" (1995), многократным лауреатом премии "Шансон года". (с 2002 по 2018).



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
М2БА
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
М2БА
Barcode
[46200032918959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Александр Новиков
Альбом (сингл)
Вези Меня Извозчик
Жанр
Шансон
Трек-лист
Вези, Меня Извозчик, Гостиничная История, Я Вышел Родом Из Еврейского Квартала, Улица Восточная, Город Древний, Помнишь, Девочка…, Вы Уезжаете, По Улице Жмуром Несут Абрама, Вано, Послушай!
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Дебютный альбом 1991 года исполнителя городского романса и русского шансона Александра Новикова. Конверт и винил в превосходном состоянии. Александр Васильевич Новиков - российский поэт, автор-исполнитель блатных песен, песен в жанре городского романса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады. За время творческой деятельности Александр Новиков написал более трёхсот песен, среди которых "Помнишь, девочка?.", "Вези меня,извозчик", "Шансоньетка", "Уличная красотка", "Город древний", давно ставшие классикой жанра. Его дискография на данный момент насчитывает более 20-и номерных альбомов, 14 альбомов-записей с концертов, 13 видеодисков, а также несколько сборников стихов, песен и автобиографическая книга. Александр Новиков является лауреатом общенациональной премии «Овация» в номинации "Городской романс" (1995), многократным лауреатом премии "Шансон года". (с 2002 по 2018).


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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