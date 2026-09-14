Монитор Philips 27" 27M2N2500NF
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738203
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габаритные размеры с подставкой
616х468х207 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х45х14
Вес, кг.
10
Описание товара Монитор Philips 27" 27M2N2500NF
Монитор Philips Evnia 27M2N2500NF с диагональю 27" имеет разрешение 2560?1440 пикселей (2K). Модель оснащена IPS-матрицей и частотой обновления 144 Гц, что подходит для геймеров и пользователей, ценящих качественное изображение и плавность отображения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 144 Гц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габаритные размеры с подставкой
616х468х207 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Philips Evnia 27M2N2500NF с диагональю 27" имеет разрешение 2560?1440 пикселей (2K). Модель оснащена IPS-матрицей и частотой обновления 144 Гц, что подходит для геймеров и пользователей, ценящих качественное изображение и плавность отображения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 144 Гц
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 144 Гц
Монитор Philips 27" 27M2N2500NF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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