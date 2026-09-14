Монитор LG 31,5" 32UN880K-B
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Характеристики
Описание товара Монитор LG 31,5" 32UN880K-B
Откройте новое измерение комфорта и эффективности вместе с монитором LG 32UN880K-B. Эта тридцатидвухдюймовая модель, выполненная в строгом чёрном цвете, станет идеальным решением для самых взыскательных пользователей, чья работа и отдых требуют бескомпромиссной чёткости и эргономики. Центром этого монитора является великолепная панель типа IPS с разрешением 4K, что обеспечивает невероятно детализированное и насыщенное изображение. Благодаря высокому охвату цветового пространства DCI-P3 на уровне девяноста пяти процентов и способности отображать более миллиарда оттенков, вы сможете наслаждаться невероятно реалистичной и естественной картинкой. Эта особенность делает модель незаменимым инструментом для фотографов, дизайнеров и всех, кто работает с графикой. Поддержка технологии HDR10 добавляет изображению глубины и динамического диапазона, делая тёмные участки ещё более провальными, а светлые — яркими и чистыми, без потери деталей. Ваше зрение будет надёжно защищено благодаря встроенным технологиям снижения уровня синего излучения и полному отсутствию мерцания подсветки. Это позволяет проводить перед экраном долгие часы без ощущения усталости и дискомфорта в глазах. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, что гарантирует чёткую видимость даже в ярко освещённом помещении. Широкие углы обзора, как по горизонтали, так и по вертикали, составляющие сто семьдесят восемь градусов, обеспечивают стабильную цветопередачу и контрастность, где бы вы ни находились относительно экрана. Эргономика этой модели — это настоящая революция в организации рабочего пространства. Вместо классической подставки монитор комплектуется современным настольным кронштейном, который предоставляет невиданную свободу регулировок. Вы можете легко настроить высоту расположения экрана в диапазоне до ста тридцати миллиметров, наклонять его вперёд и назад, а также поворачивать на девяносто градусов для удобства работы с портретным контентом. Уникальная возможность поворота основания на двести восемьдесят градусов позволяет легко получить доступ к разъёмам с лицевой стороны и оптимально ориентировать монитор в любом помещении. Что касается коммутации, то здесь предусмотрено всё для комфортного подключения. Два входа HDMI, DisplayPort и, что особенно важно, современный разъём USB Type-C. Последний не только передаёт видео- и аудиосигнал, но и позволяет одновременно заряжать ваше ноутбук или мобильное устройство с мощностью до шестидесяти ватт, значительно сокращая количество проводов на столе. Встроенный концентратор USB дополнительно расширяет возможности подключения периферийных устройств. При этом монитор отличается высокой энергоэффективностью, потребляя в рабочем режиме менее тридцати ватт.
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Теги товара: большие, с колонками
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Теги товара: большие, с колонками
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