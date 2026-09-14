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Монитор LG 31,5" 32UN880K-B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор LG 31,5" 32UN880K-B

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор LG 31,5&quot; 32UN880K-B - фото 6
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  • Монитор LG 31,5&quot; 32UN880K-B - фото 8
  • Монитор LG 31,5&quot; 32UN880K-B - фото 9
  • Монитор LG 31,5&quot; 32UN880K-B - фото 10
  • Монитор LG 31,5&quot; 32UN880K-B - фото 11
  • Монитор LG 31,5&quot; 32UN880K-B - фото 12
  • Монитор LG 31,5&quot; 32UN880K-B - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738144
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
ПО True Color Pro. ПО LG Switch. ПО Dual Controller, динамическая контрастность Mega DCR, поддержка HDCP
Комплектация
монитор, подставка, блок питания
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
29.7
Габаритные размеры с подставкой
714.3х641.1х406.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х50х24
Вес, кг.
14.6

Описание товара Монитор LG 31,5" 32UN880K-B

Откройте новое измерение комфорта и эффективности вместе с монитором LG 32UN880K-B. Эта тридцатидвухдюймовая модель, выполненная в строгом чёрном цвете, станет идеальным решением для самых взыскательных пользователей, чья работа и отдых требуют бескомпромиссной чёткости и эргономики. Центром этого монитора является великолепная панель типа IPS с разрешением 4K, что обеспечивает невероятно детализированное и насыщенное изображение. Благодаря высокому охвату цветового пространства DCI-P3 на уровне девяноста пяти процентов и способности отображать более миллиарда оттенков, вы сможете наслаждаться невероятно реалистичной и естественной картинкой. Эта особенность делает модель незаменимым инструментом для фотографов, дизайнеров и всех, кто работает с графикой. Поддержка технологии HDR10 добавляет изображению глубины и динамического диапазона, делая тёмные участки ещё более провальными, а светлые — яркими и чистыми, без потери деталей. Ваше зрение будет надёжно защищено благодаря встроенным технологиям снижения уровня синего излучения и полному отсутствию мерцания подсветки. Это позволяет проводить перед экраном долгие часы без ощущения усталости и дискомфорта в глазах. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, что гарантирует чёткую видимость даже в ярко освещённом помещении. Широкие углы обзора, как по горизонтали, так и по вертикали, составляющие сто семьдесят восемь градусов, обеспечивают стабильную цветопередачу и контрастность, где бы вы ни находились относительно экрана. Эргономика этой модели — это настоящая революция в организации рабочего пространства. Вместо классической подставки монитор комплектуется современным настольным кронштейном, который предоставляет невиданную свободу регулировок. Вы можете легко настроить высоту расположения экрана в диапазоне до ста тридцати миллиметров, наклонять его вперёд и назад, а также поворачивать на девяносто градусов для удобства работы с портретным контентом. Уникальная возможность поворота основания на двести восемьдесят градусов позволяет легко получить доступ к разъёмам с лицевой стороны и оптимально ориентировать монитор в любом помещении. Что касается коммутации, то здесь предусмотрено всё для комфортного подключения. Два входа HDMI, DisplayPort и, что особенно важно, современный разъём USB Type-C. Последний не только передаёт видео- и аудиосигнал, но и позволяет одновременно заряжать ваше ноутбук или мобильное устройство с мощностью до шестидесяти ватт, значительно сокращая количество проводов на столе. Встроенный концентратор USB дополнительно расширяет возможности подключения периферийных устройств. При этом монитор отличается высокой энергоэффективностью, потребляя в рабочем режиме менее тридцати ватт.



Теги товара: большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор LG 31,5" 32UN880K-B




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
ПО True Color Pro. ПО LG Switch. ПО Dual Controller, динамическая контрастность Mega DCR, поддержка HDCP
Комплектация
монитор, подставка, блок питания
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
29.7
Габаритные размеры с подставкой
714.3х641.1х406.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте новое измерение комфорта и эффективности вместе с монитором LG 32UN880K-B. Эта тридцатидвухдюймовая модель, выполненная в строгом чёрном цвете, станет идеальным решением для самых взыскательных пользователей, чья работа и отдых требуют бескомпромиссной чёткости и эргономики. Центром этого монитора является великолепная панель типа IPS с разрешением 4K, что обеспечивает невероятно детализированное и насыщенное изображение. Благодаря высокому охвату цветового пространства DCI-P3 на уровне девяноста пяти процентов и способности отображать более миллиарда оттенков, вы сможете наслаждаться невероятно реалистичной и естественной картинкой. Эта особенность делает модель незаменимым инструментом для фотографов, дизайнеров и всех, кто работает с графикой. Поддержка технологии HDR10 добавляет изображению глубины и динамического диапазона, делая тёмные участки ещё более провальными, а светлые — яркими и чистыми, без потери деталей. Ваше зрение будет надёжно защищено благодаря встроенным технологиям снижения уровня синего излучения и полному отсутствию мерцания подсветки. Это позволяет проводить перед экраном долгие часы без ощущения усталости и дискомфорта в глазах. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, что гарантирует чёткую видимость даже в ярко освещённом помещении. Широкие углы обзора, как по горизонтали, так и по вертикали, составляющие сто семьдесят восемь градусов, обеспечивают стабильную цветопередачу и контрастность, где бы вы ни находились относительно экрана. Эргономика этой модели — это настоящая революция в организации рабочего пространства. Вместо классической подставки монитор комплектуется современным настольным кронштейном, который предоставляет невиданную свободу регулировок. Вы можете легко настроить высоту расположения экрана в диапазоне до ста тридцати миллиметров, наклонять его вперёд и назад, а также поворачивать на девяносто градусов для удобства работы с портретным контентом. Уникальная возможность поворота основания на двести восемьдесят градусов позволяет легко получить доступ к разъёмам с лицевой стороны и оптимально ориентировать монитор в любом помещении. Что касается коммутации, то здесь предусмотрено всё для комфортного подключения. Два входа HDMI, DisplayPort и, что особенно важно, современный разъём USB Type-C. Последний не только передаёт видео- и аудиосигнал, но и позволяет одновременно заряжать ваше ноутбук или мобильное устройство с мощностью до шестидесяти ватт, значительно сокращая количество проводов на столе. Встроенный концентратор USB дополнительно расширяет возможности подключения периферийных устройств. При этом монитор отличается высокой энергоэффективностью, потребляя в рабочем режиме менее тридцати ватт.


Теги товара: большие, с колонками
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Отзывы


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