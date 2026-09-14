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Коммутатор Netis ST110GPDI-2G-130 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Netis ST110GPDI-2G-130

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Коммутатор Netis ST110GPDI-2G-130
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737787
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Коммутатор Netis ST110GPDI-2G-130

Netis представляет компактный настольный коммутатор уровня L2 с десятью портами RJ45 — отличное решение для организации локальной сети в офисе или небольшом бизнесе. Неуправляемая модель полностью готова к работе прямо из коробки: просто подключайте устройства и строите сеть без лишних настроек. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af и 802.3at можно подавать питание по тому же кабелю, что и передавать данные — это удобно для IP-камер, телефонов и точек доступа. Размер таблицы MAC-адресов — внушительные 4000 записей, что позволяет стабильно работать даже при большом количестве подключённых устройств. Прочный и довольно лёгкий корпус весит всего 1,31 кг, коммутатор не занимает много места и легко размещается на любом столе.



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Отзывы о товаре Коммутатор Netis ST110GPDI-2G-130




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Netis представляет компактный настольный коммутатор уровня L2 с десятью портами RJ45 — отличное решение для организации локальной сети в офисе или небольшом бизнесе. Неуправляемая модель полностью готова к работе прямо из коробки: просто подключайте устройства и строите сеть без лишних настроек. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af и 802.3at можно подавать питание по тому же кабелю, что и передавать данные — это удобно для IP-камер, телефонов и точек доступа. Размер таблицы MAC-адресов — внушительные 4000 записей, что позволяет стабильно работать даже при большом количестве подключённых устройств. Прочный и довольно лёгкий корпус весит всего 1,31 кг, коммутатор не занимает много места и легко размещается на любом столе.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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