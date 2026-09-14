Коммутатор Mercusys MS126CP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS126CP
Коммутатор Mercusys создан для тех, кто ценит простоту подключения и высокую производительность. Неуправляемый тип позволяет быстро организовать сеть без сложных настроек — просто подключайте устройства и работайте. Компактный настольный форм-фактор удобно размещается прямо на рабочем столе или стойке. Благодаря 24 портам RJ45 и 2 SFP-портам обеспечивается отличная масштабируемость и гибкость при подключении как стандартных, так и оптических каналов. Скорость передачи данных до 1 Гбит/с поддерживает современные рабочие нагрузки, а большая таблица MAC-адресов на 16000 записей открывает возможности даже для разветвлённых сетей. Надёжный, массивный корпус весом 3,4 кг говорит о серьёзности устройства — такой коммутатор станет сердцем вашей локальной сети.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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