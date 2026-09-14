Wi-Fi роутер Cudy P2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737715
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Режимы работы
точка доступа
Комплектация
модуль, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
116x202x202
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х13
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi роутер Cudy P2
Благодаря поддержке стандарта 5G данный роутер способен скачивать файлы по сотовой связи на скорости до 2,6 Гбит/с, что сопоставимо со скоростью проводного подключения. Поддерживаются сим-карты всех крупных операторов сотовой связи.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 060 руб.4515 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2)
-
В наличииЦена 18 570 руб.4643 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack)
-
В наличииЦена 18 820 руб.4705 руб. в СплитWi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 18 820 руб.4705 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)
-
В наличииЦена 19 660 руб.4915 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack
-
В наличииЦена 19 870 руб. 27 000 руб.4968 руб. в СплитWI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый
-
В наличииЦена 19 890 руб.4973 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550
-
В наличииЦена 20 100 руб.5025 руб. в СплитWi-Fi роутер ASUS RT-BE92U
-
В наличииЦена 21 050 руб.5263 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный
-
В наличииЦена 24 330 руб.6083 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550
-
В наличииЦена 25 150 руб.6288 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN
-
В наличииЦена 25 990 руб.6498 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Режимы работы
точка доступа
Комплектация
модуль, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
116x202x202
Развернуть
Страна производитель
Китай
Благодаря поддержке стандарта 5G данный роутер способен скачивать файлы по сотовой связи на скорости до 2,6 Гбит/с, что сопоставимо со скоростью проводного подключения. Поддерживаются сим-карты всех крупных операторов сотовой связи.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Wi-Fi роутер Cudy P2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy P2