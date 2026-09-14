Wi-Fi роутер Cudy LT500
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Cudy LT500
Роутер Cudy LT500 с поддержкой стандартов 3G и 4G обеспечивает доступ к Интернету с резервированием через мобильную сеть. Устройство обеспечивает скорость передачи данных по Wi-Fi до 1167 Мбит/с. Возможно одновременное беспроводное подключение до 128 клиентских устройств. Маршрутизатор работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. В результате обеспечивается совместимость с любым оборудованием со встроенными или внешними модулями Wi-Fi. Кабельные соединения производятся через 4 порта – LAN/WAN и 3 LAN. Роутер Cudy LT500 поддерживает основные функции безопасности, в том числе межсетевой экран, защиту от DDoS, фильтрацию по IP, MAC и URL. Отказоустойчивость устройства усилена грозозащитой. Маршрутизатор рассчитан на эксплуатацию при положительных температурах не выше 40 °C.
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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