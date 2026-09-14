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Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED

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Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 1
Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 2
Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 3
Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 4
Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 5
Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 6
Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 2
  • Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 3
  • Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 4
  • Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 5
  • Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 6
  • Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737653
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
450

Описание товара Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED

Жёсткий диск WD на 8 ТБ — идеальный выбор для тех, кому важно вместительное хранилище. Форм-фактор 3.5 дюйма отлично подойдёт для стационарных систем и серверов. Благодаря интерфейсу SATA III обеспечивается высокая скорость передачи данных. Буфер на 128 МБ ускоряет работу даже с крупными файлами, а скорость вращения 5400 об/мин обеспечивает баланс между тихой работой и надёжной производительностью. С внушительным временем наработки на отказ в 1 000 000 часов этот диск станет верным вариантом для долговременного хранения ваших данных.



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ RECERTIFIED




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий диск WD на 8 ТБ — идеальный выбор для тех, кому важно вместительное хранилище. Форм-фактор 3.5 дюйма отлично подойдёт для стационарных систем и серверов. Благодаря интерфейсу SATA III обеспечивается высокая скорость передачи данных. Буфер на 128 МБ ускоряет работу даже с крупными файлами, а скорость вращения 5400 об/мин обеспечивает баланс между тихой работой и надёжной производительностью. С внушительным временем наработки на отказ в 1 000 000 часов этот диск станет верным вариантом для долговременного хранения ваших данных.


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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