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Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS

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Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 1
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 2
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 3
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 4
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 5
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 6
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 7
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 8
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 9
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 10
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 11
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 12
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 13
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 14
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 15
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 16
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 17
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 18
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 19
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 20
Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 1
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 2
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 3
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 4
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 5
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 6
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 7
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 8
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 9
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 10
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 11
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 12
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 13
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 14
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 15
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 16
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 17
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 18
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 19
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 20
  • Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737545
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.4x26.1x32.8см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х29
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS

Микроволновая печь LG MS2032GAS – компактное устройство для быстрого приготовления и разогрева блюд. Объём камеры 20 литров и мощность 700 Вт ускоряют процесс на кухне. Сенсорное управление и удобная ручка упрощают использование.

Отзывы о товаре Микроволновая печь LG BLACK MS2032GAS




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
45.4x26.1x32.8см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь LG MS2032GAS – компактное устройство для быстрого приготовления и разогрева блюд. Объём камеры 20 литров и мощность 700 Вт ускоряют процесс на кухне. Сенсорное управление и удобная ручка упрощают использование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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