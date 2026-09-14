Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Centek CT-1566 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Centek CT-1566 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Centek CT-1566 Black - фото 1
Микроволновая печь Centek CT-1566 Black - фото 2
Микроволновая печь Centek CT-1566 Black - фото 3
Микроволновая печь Centek CT-1566 Black - фото 4
Микроволновая печь Centek CT-1566 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
1000 Вт
  • Микроволновая печь Centek CT-1566 Black - фото 1
  • Микроволновая печь Centek CT-1566 Black - фото 2
  • Микроволновая печь Centek CT-1566 Black - фото 3
  • Микроволновая печь Centek CT-1566 Black - фото 4
  • Микроволновая печь Centek CT-1566 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737540
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Мощность микроволн
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х30
Вес, кг.
7.6

Описание товара Микроволновая печь Centek CT-1566 Black

Микроволновая печь Centek — отличный помощник для кухни любого размера! Благодаря компактному объёму 20 литров она легко разместится даже в небольшой кухне, не занимая лишнего места, но при этом вместит всё необходимое для разогрева или приготовления блюда. Современное электронное управление и удобный дисплей делают управление интуитивно понятным — всё всегда под контролем. Равномерное прогревание и быстрое приготовление обеспечиваются высокой мощностью 1000 Вт. Встроенный ТЭН-грииль откроет новые кулинарные возможности и порадует любителей аппетитной корочки. А функция конвекции позволит экспериментировать с блюдами, получая отличный результат. Навесная дверца с кнопочным открыванием — удобно и быстро даже одной рукой. Внутреннее покрытие из эмали легко очищается и долго сохраняет аккуратный вид. Элегантный чёрный цвет подчеркнёт стиль вашей кухни, а отдельностоящая конструкция не потребует лишних хлопот при установке.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Centek CT-1566 Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Мощность микроволн
1000 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Centek — отличный помощник для кухни любого размера! Благодаря компактному объёму 20 литров она легко разместится даже в небольшой кухне, не занимая лишнего места, но при этом вместит всё необходимое для разогрева или приготовления блюда. Современное электронное управление и удобный дисплей делают управление интуитивно понятным — всё всегда под контролем. Равномерное прогревание и быстрое приготовление обеспечиваются высокой мощностью 1000 Вт. Встроенный ТЭН-грииль откроет новые кулинарные возможности и порадует любителей аппетитной корочки. А функция конвекции позволит экспериментировать с блюдами, получая отличный результат. Навесная дверца с кнопочным открыванием — удобно и быстро даже одной рукой. Внутреннее покрытие из эмали легко очищается и долго сохраняет аккуратный вид. Элегантный чёрный цвет подчеркнёт стиль вашей кухни, а отдельностоящая конструкция не потребует лишних хлопот при установке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Centek CT-1566 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...