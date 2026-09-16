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Уцененный товар Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737379
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Уцененный товар Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние, 737379

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Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние - фото 1
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Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
  • Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние - фото 1
  • Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние - фото 2
  • Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние - фото 3
  • Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 850 руб.  2 470 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737379
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние
1 850 руб. -25%
2 470 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Диаметр диска
16
Максимальная глубина пропила
16
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамика
Ширина, см
19
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х20х13
Вес, кг.
4.43

Описание товара Уцененный товар Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние

Причина уценки: сломан фиксирующий элемент Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, плиткорез



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Теги товара: ручные

Отзывы о товаре Уцененный товар Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Диаметр диска
16
Максимальная глубина пропила
16
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамика
Ширина, см
19
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: сломан фиксирующий элемент Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, плиткорез


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Теги товара: ручные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние - стоимость товара 1850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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