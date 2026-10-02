Top.Mail.Ru
Плиткорез Stayer Master 3310-48 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Плиткорез Stayer Master 3310-48

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Плиткорез Stayer Master 3310-48 - фото 1
Плиткорез Stayer Master 3310-48 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
  • Плиткорез Stayer Master 3310-48 - фото 1
  • Плиткорез Stayer Master 3310-48 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348952
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плиткорез Stayer Master 3310-48
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
420
Ширина, см
21
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х21х14
Вес, кг.
5.25

Описание товара Плиткорез Stayer Master 3310-48

Плиткорез с балеринкой STAYER 3310-48 нужен для того, чтобы разрезать керамическую плитку на части. Специальный резак позволяет делать круглые отверстия диаметром от 30 до 80 мм. Оснащен направляющей и угольником на 45° и 90°.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные


Теги товара: рельсовые

Отзывы о товаре Плиткорез Stayer Master 3310-48




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
420
Ширина, см
21
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез с балеринкой STAYER 3310-48 нужен для того, чтобы разрезать керамическую плитку на части. Специальный резак позволяет делать круглые отверстия диаметром от 30 до 80 мм. Оснащен направляющей и угольником на 45° и 90°.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные


Теги товара: рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез Stayer Master 3310-48 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...