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Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка

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Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 1
Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 2
Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 3
Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 4
Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 5
Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 6
Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 7
Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
16
  • Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 1
  • Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 2
  • Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 3
  • Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 4
  • Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 5
  • Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 6
  • Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 7
  • Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747422
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка
4 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
500
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х22х15
Вес, кг.
4.4

Описание товара Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка

Плиткорез MTX 87607 с литой станиной, кареткой на подшипниках и усиленной рукояткой, используется для резки кафельной плитки размером до 500 х 16 мм. Ходовая каретка представляет собой массивный цельнолитой закрытый корпус, внутри которого размещаются цилиндрические шариковые подшипники, благодаря которым каретка перемещается по направляющим свободно даже при их загрязнении. Отсутствие люфтов в каретке позволяет выполнять рез максимально точно. Инструмент будет полезен мастерам в ходе бытовых облицовочных работ.

Преимущества

  • Долговечность и надежность — режущий ролик плиткореза выполнен из твердого сплава ВК-8.
  • Защита от ударов — на конце направляющих имеются резиновые амортизаторы.
  • Плавный и свободный ход — цельнолитая закрытая каретка снабжена шарикоподшипниковым механизмом, две трубчатых направляющих из хромированной стали с антикоррозионным покрытием обеспечивают свободный ход каретки по ним в процессе резки.
  • Точность работы — в конструкции устройства имеется металлическая линейка-угольник.
  • Устойчивое основание и неподвижность плитки — плиткорез снабжен цельнолитой станиной из алюминиево-магниевого сплава с обрезиненной поверхностью, а также мягкими амортизирующими накладками.
  • Регулируемый боковой упор (он же линейка-угольник) — удобно осуществлять серийную резку.
  • Надежный хват — рукоятка с прорезиненной накладкой не скользит в руке.



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Отзывы о товаре Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
500
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
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Страна производитель
Китай
Описание

Плиткорез MTX 87607 с литой станиной, кареткой на подшипниках и усиленной рукояткой, используется для резки кафельной плитки размером до 500 х 16 мм. Ходовая каретка представляет собой массивный цельнолитой закрытый корпус, внутри которого размещаются цилиндрические шариковые подшипники, благодаря которым каретка перемещается по направляющим свободно даже при их загрязнении. Отсутствие люфтов в каретке позволяет выполнять рез максимально точно. Инструмент будет полезен мастерам в ходе бытовых облицовочных работ.

Преимущества

  • Долговечность и надежность — режущий ролик плиткореза выполнен из твердого сплава ВК-8.
  • Защита от ударов — на конце направляющих имеются резиновые амортизаторы.
  • Плавный и свободный ход — цельнолитая закрытая каретка снабжена шарикоподшипниковым механизмом, две трубчатых направляющих из хромированной стали с антикоррозионным покрытием обеспечивают свободный ход каретки по ним в процессе резки.
  • Точность работы — в конструкции устройства имеется металлическая линейка-угольник.
  • Устойчивое основание и неподвижность плитки — плиткорез снабжен цельнолитой станиной из алюминиево-магниевого сплава с обрезиненной поверхностью, а также мягкими амортизирующими накладками.
  • Регулируемый боковой упор (он же линейка-угольник) — удобно осуществлять серийную резку.
  • Надежный хват — рукоятка с прорезиненной накладкой не скользит в руке.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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