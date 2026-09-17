Плиткорез ручной Барс 87582, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Плиткорез ручной Барс 87582, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста
Плиткорез ручной Барс 87582 с кареткой на подшипниках, усиленной рукояткой и облегченной алюминиевой станиной, предназначен для резки плитки из кафеля и керамогранита длиной до 800 мм и толщиной до 14 мм. Благодаря регулируемому боковому упору удобен для серийной резки. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования, оптимален для выполнения больших объемов облицовочных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущий ролик изготовлен из твердого сплава ВК-8.
- Прочная и долговечная конструкция — трубчатые направляющие выполнены из хромированной стали увеличенной толщины и покрыты антикоррозийным составом.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря двум направляющим, цилиндрическим подшипникам и отсутствию люфтов каретка перемещается свободно и плавно.
- Надежная фиксация плитки — цельнолитая станина из алюминиевого сплава обеспечивает устойчивость плиткореза, резиновые амортизаторы предотвращают удар каретки о стойку.
- Резка под углом — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
- Комфортная работа — рукоятка с обрезиненным покрытием не выскальзывает из руки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
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Плиткорез ручной Барс 87582 с кареткой на подшипниках, усиленной рукояткой и облегченной алюминиевой станиной, предназначен для резки плитки из кафеля и керамогранита длиной до 800 мм и толщиной до 14 мм. Благодаря регулируемому боковому упору удобен для серийной резки. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования, оптимален для выполнения больших объемов облицовочных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущий ролик изготовлен из твердого сплава ВК-8.
- Прочная и долговечная конструкция — трубчатые направляющие выполнены из хромированной стали увеличенной толщины и покрыты антикоррозийным составом.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря двум направляющим, цилиндрическим подшипникам и отсутствию люфтов каретка перемещается свободно и плавно.
- Надежная фиксация плитки — цельнолитая станина из алюминиевого сплава обеспечивает устойчивость плиткореза, резиновые амортизаторы предотвращают удар каретки о стойку.
- Резка под углом — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
- Комфортная работа — рукоятка с обрезиненным покрытием не выскальзывает из руки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Отзывы о товаре Плиткорез ручной Барс 87582, 800 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста