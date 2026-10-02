Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60
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Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
В наличии
Код товара: 348965
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
15
Длина реза, мм
600
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
31.5
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х32х16
Вес, кг.
4.97
Описание товара Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60
Предназначены для разрезания керамической и керамогранитной плитки под любым углом Каретка на подшипниках для более плавного и точного реза Усиленная рукоятка, направляющие и литая платформа для работы с керамогранитом и керамической плиткой повышенной толщины Сменный режущий элемент с повышенным ресурсом работы Позволяют производить особо точный разрез керамической плитки повышенной твердости
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Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
15
Длина реза, мм
600
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
31.5
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Предназначены для разрезания керамической и керамогранитной плитки под любым углом Каретка на подшипниках для более плавного и точного реза Усиленная рукоятка, направляющие и литая платформа для работы с керамогранитом и керамической плиткой повышенной толщины Сменный режущий элемент с повышенным ресурсом работы Позволяют производить особо точный разрез керамической плитки повышенной твердости
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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