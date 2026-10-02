Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01
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Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб.
В наличии
Код товара: 348962
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
15
Дополнительно
роликовый
Материал обработки
керамика, керамогранит
Ширина, см
10.65
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х24х19
Вес, кг.
9.5
Описание товара Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01
Плиткорез на подшипниках 700 мм 5-16 мм монорельс усиленная платформа ЗУБР 33193-70_z01 используют для нарезания керамики. Улучшенная конструкция позволяет разламывать плитку в любом месте. Встроенная подшипниковая система обеспечивает плавность хода каретки и точность реза. Модель обладает усиленным монорельсом и опорами. Платформа специального профиля выполнена из алюминиевого сплава. Прорезиненная столешница снижает уровень вибрации и жесткость резки при работе с хрупкими материалами. В стандартный комплект поставки входит сумка для компактного хранения и удобной перевозки.
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Теги товара: ручные
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Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
15
Дополнительно
роликовый
Материал обработки
керамика, керамогранит
Ширина, см
10.65
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Плиткорез на подшипниках 700 мм 5-16 мм монорельс усиленная платформа ЗУБР 33193-70_z01 используют для нарезания керамики. Улучшенная конструкция позволяет разламывать плитку в любом месте. Встроенная подшипниковая система обеспечивает плавность хода каретки и точность реза. Модель обладает усиленным монорельсом и опорами. Платформа специального профиля выполнена из алюминиевого сплава. Прорезиненная столешница снижает уровень вибрации и жесткость резки при работе с хрупкими материалами. В стандартный комплект поставки входит сумка для компактного хранения и удобной перевозки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, рельсовые
Теги товара: ручные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, рельсовые
Теги товара: ручные
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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