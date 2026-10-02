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Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01

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Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 1
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 2
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 3
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 4
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 5
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 6
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 7
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 8
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 9
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 10
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 1
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 2
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 3
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 4
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 5
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 6
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 7
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 8
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 9
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 10
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348962
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01
6 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
15
Дополнительно
роликовый
Материал обработки
керамика, керамогранит
Ширина, см
10.65
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х24х19
Вес, кг.
9.5

Описание товара Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01

Плиткорез на подшипниках 700 мм 5-16 мм монорельс усиленная платформа ЗУБР 33193-70_z01 используют для нарезания керамики. Улучшенная конструкция позволяет разламывать плитку в любом месте. Встроенная подшипниковая система обеспечивает плавность хода каретки и точность реза. Модель обладает усиленным монорельсом и опорами. Платформа специального профиля выполнена из алюминиевого сплава. Прорезиненная столешница снижает уровень вибрации и жесткость резки при работе с хрупкими материалами. В стандартный комплект поставки входит сумка для компактного хранения и удобной перевозки.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, рельсовые


Теги товара: ручные

Отзывы о товаре Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
15
Дополнительно
роликовый
Материал обработки
керамика, керамогранит
Ширина, см
10.65
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез на подшипниках 700 мм 5-16 мм монорельс усиленная платформа ЗУБР 33193-70_z01 используют для нарезания керамики. Улучшенная конструкция позволяет разламывать плитку в любом месте. Встроенная подшипниковая система обеспечивает плавность хода каретки и точность реза. Модель обладает усиленным монорельсом и опорами. Платформа специального профиля выполнена из алюминиевого сплава. Прорезиненная столешница снижает уровень вибрации и жесткость резки при работе с хрупкими материалами. В стандартный комплект поставки входит сумка для компактного хранения и удобной перевозки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, рельсовые


Теги товара: ручные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез Зубр Эксперт 33193-70_z01 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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